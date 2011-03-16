-RAPÇİ NATE DOGG HAYATINI KAYBETTİ LOS ANGELES (A.A) - 16.03.2011 - Rapçi Nate Dogg'ın 41 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Dr. Dre, Warren G ve yakın dostu Snoop Dog gibi hip-hop yıldızlarıyla birlikte çalışan Nate Dogg'ın ölüm sebebi açıklanmadı. Asıl adı Nathaniel D. Hale olan Dogg'ın tekrarlayan sağlık sorunlarının olduğu biliniyordu. Sanatçı, 2007 ve 2008 yıllarında felç geçirmişti. Nate Dogg'ın ölüm haberi ilk olarak doğum yerinde çıkan Long Beach Press-Telegram gazetesinde dün yayımlandı. Haberin duyulmasının ardından Snoop Dogg, Twitter'a mesaj atarak üzüntüsünü bildirdi.