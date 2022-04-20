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Magazin

Rapçi Mac Miller'ın ölümüne sebep olan uyuşturucu satıcısı 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

20 Nisan 2022 15:07

ABD'li rapçi Mac Miller'ın oksikodon haplarına, aşırı doz fentanil kattığını itiraf eden uyuşturucu satıcısı Ryan Michael Reavis, 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Savcıların aktardığına göre; Ryan Michael Reavis fentanil içeren sahte oksikodon hapları bilinçli olarak, Stephen Andrew Walter'ın talimatıyla Cameron James Pettit'e tedarik etti. İki gün sonra Pettit, hapları ve diğer ilaçları, aşırı doz nedeniyle hayatını kaybeden Mac Miller'a sattı.

AP'de yer alan habere göre; sanık Stephen Andrew Walter da Miller'ın aldığı haplara ölümcül madde katıldığını ve Cameron Pettit aracılığıyla Miller'a verildiğini itiraf etti.

Los Angeles'taki ABD Avukatlık Bürosu sözcüsü Ciaran McEvoy, Reavis'in 131 ay hapis cezası aldığını açıkladı; Walter'ın ise 16 Mayıs'ta cezalandırılacağını söyledi.

Pettit aleyhindeki dava devam ediyor.

 

 

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