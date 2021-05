Rapçi DMX'in kalp krizi geçirdiği ve solunum cihazına bağlı olduğu açıklandı

T24 Dış Haberler

ABD'li rapçi DMX'in kalp krizi geçirdikten sonra New York'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

DMX'in avukatı CNN'e yaptığı açıklamada rapçinin cuma günü saat 23.00 sularında White Plains'deki evinde kalp krizi geçirdiğini ve şu an solunum cihazına bağlı olduğunu ifade etti.

Avukat, kalp krizine neyin sebep olduğunu bilmediklerini ifade etti.

"X Gon Give It To You" ve "Where The Hood At" gibi şarkıların yazarı olan DMX, 2000 ve 2001'de 3 kez Grammy'ye aday gösterilmişti.