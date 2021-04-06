Rapçi Akon, 6 milyar dolara kendi fütüristik şehrini inşa ediyor

Ünlü şarkıcı Akon, Senagal'den sonra Uganda'da da kendi fütüristik şehrini kuracağını açıkladı. Akon, 2036 yılına kadar bitmesi beklenen proje için 6 milyar dolarlık yatırımda bulundu.

Senegal’deki Akon City adlı fütüristik şehre bu yıl başlanacak ve Akon şehir için 6 milyar dolarlık bir yatırım yapmış durumda. 2036’da bitmesi beklenen Uganda’daki şehir için ise ünlü şarkıcı ne kadar harcayacağını açıklamaktan çekinerek, Uganda'nın kalkınabilmesi ve gelişebilmesi için yeni şehre yatırım yapılması gerektiğini dile getirdi.

Webtekno'nun haberine göre; Uganda Cumhuriyeti, ünlü şarkıcının fütüristik şehri için Akon’a yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alan tahsis etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Akon, şehrin içerisinde Hamptons Hastanesi, alışveriş merkezi, bir polis departmanı ve stadyum gibi tesislerin mutlaka olacağını belirten bu şehirde de para birimi kendi kripto parası AKoin’in kullanılacağını dile getirdi.

Senegal asıllı ABD'li Müslüman şarkıcı Akon