Rap şarkıcısı Uzi'nin konserine narkotik baskını

Uzi adıyla bilinen rap şarkıcısı Utku Cihan Yalçınkaya'nın pazar gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini narkotik ekipleri bastı.

Aktarılan bilgilere göre, konsere giden bir dinleyici, polisi arayarak şarkıcının uyuşturucu maddeye özendirdiği yönünde ihbarda bulundu. İhbarın ardından İstanbul Narkotik Şube ile Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, konser alanına gitti.

Konserin bitmesini bekleyen ekipler, konser sonrası kulisine giden Uzi'nin bilgisine başvurdu. Ekiplerin şarkıcıya herhangi bir adli işlem yapmadığı öğrenildi.

"Çıkan saçma sapan magazin haberlerine aldırış etmeyin, karalama çalışmaları"

Şarkıcı daha sonra sosyal medya hesabından konser anlarına ait fotoğrafları paylaşarak, "Çıkan saçma sapan magazin haberlerine aldırış etmeyin, karalama çalışmaları" yazdı. (DHA)