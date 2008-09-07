Ranieri: “ Buffon paha biçilemez”



Juventus’un hocası Claudio Ranieri, Manchester City’nin hedefi olan Gianluigi Buffon’un, herhangi bir fiyata satılmayacağını söyledi.



İtalya’da ki haberlere göre, İngiliz kulübü yıldız oyuncu için 70 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırdı. Fakat Ranieri oyuncusunun satılık olmadığını belirtti.



“Benim bir sıkıntım yok, çünkü şampiyonları satın almak için paradan daha fazlasına ihtiyacınız vardır”



“Aynı şeyleri [Roman] Abramovich’e de, paranın futboldaki yerini konuşurken söyledim”



“Yıllardır çok iyi kadrolar kursada, istediği rüya takımı bir türlü kuramadı”



Manchester City’nin yeni sahipleri istedikleri isimi paranın gücüyle alabilecekleri konusunda oldukça iddialılar.



Tecrübeli teknik adamın bu konudaki açıklamamaları, taraftarları da rahatlattı.



