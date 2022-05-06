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Spor

Rangers ve Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi finalinde

Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak

06 Mayıs 2022 01:00

Rangers ve Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde adlarını finale yazdırdı. Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak.

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