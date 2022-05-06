Rangers ve Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi finalinde

Rangers ve Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde adlarını finale yazdırdı. Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak.

Rangers ve Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı final rövanşları oynandı.İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk etti.

Rangers, Tavernier'nin 19 ve Kamara'nın 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Leipzig 71. dakikada Nkunku ile umutlandı ancak Rangers, Lundstram'in 81. dakikadaki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Eşleşmede rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Rangers, 2008'den sonra ikinci kez turnuvada adını finale yazdırdı.

Eintracht Frankfurt 42 yıl sonra finalde

Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırladı.

West Ham United'ın sol beki Cresswell'in 17. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü ele geçiren Eintracht Frankfurt, Borre'nin 26. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı.



Eintracht Frankfurt bu sonuçla şampiyon olduğu 1980'den sonra ikinci kez kupada finale çıktı.