Range Rover'dan bir ilk

Önümüzdeki yıl satışa sunulacak dördüncü nesil Range Rover'ların tanıtımı yapıldı.

42 yıllık geçmişe sahip modelde yapılan en önemli değişiklik, tamamen alüminyum monokok şasinin kullanılması ve bu değişiklikle beraber aracın 420 kg. daha hafif olması. Bu özelliği yeni araca, yakıt ekonomisi, CO2 salınımı, performans ve çeviklik açısından eşi benzeri görülmemiş yararlar sağlayacak.

Land Rover’ın küresel marka müdürü John Edwards, “Yeni Range Rover aracın o temel ve benzersiz karakterini, yani lüksün, performansın ve eşsiz arazi kabiliyetinin özel karışımını koruyor. Fakat sıfırdan yapılmış tasarımı ve devrimsel hafif konstrüksiyonu, lüks araç müşterilerinin deneyimini dönüştürmemize ve konforu, inceliği ve yol tutuşunu bir üst seviyeye taşımamıza imkan tanıdı” dedi.

Müşteriler önceki modelde bulunan standart üç yolcu kapasiteli arka koltuğu, ya da merkez konsolun arka kabin boyunca uzandığı, yeni, iki kişilik bir ‘Executive’ yerleşimini seçebilecekler.

Yeni Range Rover’da adaptif dinamik süspansiyon ve Terrain Response 2 Auto adını taşıyan, çeşitli alıcılar kullanarak yok yüzeyini belirleyen ve çekiş kontrolünü, şanzımanı, elektronik diferansiyeli, arazi şanzımanını ve havalı süspansiyonu otomatik olarak ayarlayan yeni bir sistem de bulunuyor.

Şirket ön camın ve yan kapı camının lamine edilmesi yoluyla iç kısımdaki gürültünün azaltıldığını söyledi.

Yapılan alimünyum şasi değişikliğinin dünyada bir ilk olduğu yetkililer tarafından belirtildi.