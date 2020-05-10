Randevulu plajlar, mesafeli şezlonglar; İspanya'da turistik bölgeler yaz sezonunu planlıyor

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Ülkeler yeni tip Koronavirüs (Covid-19) etkisini sürdürürken aşamalı olarak normalleşme adımları atarke turizm sektörü de duran uçuşlar, kapanan sınırlar ve sosyal mesafe önlemleri arasında canlanmak için çalışıyor. Turistik bölgeler yaz sezonununda turizmin Covid-19 etkisi sürerken nasıl işleyebileceğine ilişkin planlar kurmaya başladı.

CNN'in derlediği habere göre, İspanya Valencia'da bulunan turistik bölge Canet d'en Berenguer, yaz sezonunda plaj kişi sayısı sınırlamaya hazırlanıyor. Plajlara normal sezonun yarısı olacak şekilde günde 5 bin kişinin alınması planlandı. Rezervasyon yönteminin işleyeceği plajlara cep telefonlarından randevu alınabilecek. Şehrin belediye başkanı Pere Joan Antoni Chordá, "Bu yaz çok farklı olacak. Yan şezlong ile aranızda mesafe olacak, 'business-class' plaj olacak" dedi. Şezlonglar arasında mesafenin yerlere serilen filelerle belirlenmesi planlanırken güneşlenmek için belirli saatler belirlenecek ve gelenler rezervasyon yaptıracak.

"Erken gelen yer kapar"

İspanya'nın güneybatısında bulunan Galiçya özerk bölgesindeki bir belediye ise plaja gelenler için "Erken gelen yer kapar" sistemi uygulayacak. Turizmin belediye ekonomisinin yüzde 80'ini oluşturduğunu söyleyen belediye başkanı, insanların kendilerini güvende hissederek turistik aktivitileri sürdürmesi için çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.

Belediye başkanı, plaja gelen müşterilerin uzun süre şezlonglarda kalamayacağını, havlu bırakıp uzaklaşanların yerine başkalarının geçebileceğini söyledi.

İspanya'da kısıtlamalar hafifliyor

İspanya’nın büyük bir bölümünde, pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlamaları hafifletilecek. Yeni uygulamalar nüfusun yarısından fazlasını, yaklaşık 23 milyon kişiyi etkileyecek. Restoran ve barlar açık alanlarda hizmet vermeye başlayacak, mecburi olmayan alışveriş alanları ve dükkanlar da açılacak, 10 kişiye kadar toplanmalara izin verilecek.