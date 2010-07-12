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Politika

Randevu perşembe günü saat 11.00'de

Başbakan Erdoğan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Perşembe günü saat 11.00'de görüşecek.

12 Temmuz 2010 03:00

T24 - İktidar ve ana muhalefet liderleri ilk kez bu hafta görüşme için bir araya gelecek. Başbakan Erdoğan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Perşembe günü saat 11.00'de görüşecek.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başkanlığına seçilmesinin ardından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la ilk görüşmesini bu hafta perşembe günü yapacak.

Görüşme isteği, artan terörle daha etkin mücadele konusunda muhalefetin de görüşünü almak isteyen Erdoğan’dan geldi. Kılıçdaroğlu’da çeşitli fırsatlarda yaptığı açıklamalarda, görüşmeye olumlu baktığını söylemişti.
 
Ancak AKP’den resmi görüşme davetinin gelmesinin ardından, Kılıçdaroğlu konuyu partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’na götürdü ve karar açıklandı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu perşembe günü görüşecek. 


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