Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali başladı

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı’nın (TÜRSAK) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşen 20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali sanatseverlerle buluştu.

TÜRSAK Vakfı tarafından düzenlenen 20.Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin ilk gününde “Özel Gösterimler” bölümü filmlerinden, "Rudolf Nureyev: Düşlerin Adası” ve “2 Yaka Yarım Aşk” filmlerinin gösterimleri gerçekleşti.

Cinemaximum Zorlu Center salonunda gerçekleşen filmlerin gösterimleri sonrası "Rudolf Nureyev: Düşlerin Adası” filminin yapımcısı Nurdan Tümbek Tekeoğlu, filmin oyuncularından ve ortak yapımcılarından Yasemin Pirinçcioğlu ile “2 Yaka yarım Aşk” filmin oyuncularından Selda Alkor, Deniz Doğa Tegün, Zafer Kayaokay, Yağmur Damcıoğlu’ nun katılımıyla söyleşi gerçekleşti.



Film programı ile 2017’yi dopdolu bir seyir zevkiyle tamamlayacak olan festival, farklı ülke ve kültürlerden 60’ın üzerinde filmin ve programdaki filmlerle bağlantılı birçok etkinliğe yer veriyor.

1980 ile 1990 arasında Türkiye’ye yaptığı ziyaretlere odaklanan bir belgesel olan “Rudolf Nureyev: Düşlerinin Adası” filmin gösterimi ardından yapımcı Nurdan Tümbek Tekeoğlu, filmin oyuncularından ve ortak yapımcılarından Yasemin Pirinçcioğlu soruları yanıtladı.



Öldüğü yıla kadar Rudolf Nureyev’in çok yakın arkadaşı olma şerefine nail olan Yasemin Pirinçcioğlu; “Aile, arkadaş, dost o benim öğretmenimdi dedi”. “Hakikaten bir dahi olduğuna şahit oldum” diye sözlerine devam eden Pirinçcioğlu,Moskova Uluslararası Film Festivali’nin Jüri Heyeti Başkanı Evgeniea Tirdatova baleye, sanata olan düşkünlüğü nedeniyle hikayeyi dinler dinlemez “hemen yazıyorum ve hemen çekiyoruz” dediğini anlattı.