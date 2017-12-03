T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali başladı

20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nin programı belli oldu

03 Aralık 2017 21:39

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı’nın (TÜRSAK) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşen 20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali sanatseverlerle buluştu.

TÜRSAK Vakfı tarafından düzenlenen 20.Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin ilk gününde “Özel Gösterimler” bölümü filmlerinden, "Rudolf Nureyev: Düşlerin Adası” ve “2 Yaka Yarım Aşk” filmlerinin gösterimleri gerçekleşti.

Cinemaximum Zorlu Center salonunda gerçekleşen filmlerin gösterimleri sonrası "Rudolf Nureyev: Düşlerin Adası” filminin yapımcısı Nurdan Tümbek Tekeoğlu, filmin oyuncularından ve ortak yapımcılarından Yasemin Pirinçcioğlu ile “2 Yaka yarım Aşk” filmin oyuncularından Selda Alkor, Deniz Doğa Tegün, Zafer Kayaokay, Yağmur Damcıoğlu’ nun katılımıyla söyleşi gerçekleşti. 

Film programı ile 2017’yi dopdolu bir seyir zevkiyle tamamlayacak olan festival, farklı ülke ve kültürlerden 60’ın üzerinde filmin ve programdaki filmlerle bağlantılı birçok etkinliğe yer veriyor. 

1980 ile 1990 arasında Türkiye’ye yaptığı ziyaretlere odaklanan bir belgesel olan “Rudolf Nureyev: Düşlerinin Adası” filmin gösterimi ardından yapımcı Nurdan Tümbek Tekeoğlu, filmin oyuncularından ve ortak yapımcılarından Yasemin Pirinçcioğlu soruları yanıtladı. 

Öldüğü yıla kadar Rudolf Nureyev’in çok yakın arkadaşı olma şerefine nail olan Yasemin Pirinçcioğlu; “Aile, arkadaş, dost o benim öğretmenimdi dedi”. “Hakikaten bir dahi olduğuna şahit oldum” diye sözlerine devam eden Pirinçcioğlu,Moskova Uluslararası Film Festivali’nin Jüri Heyeti Başkanı Evgeniea Tirdatova baleye, sanata olan düşkünlüğü nedeniyle hikayeyi dinler dinlemez “hemen yazıyorum ve hemen çekiyoruz” dediğini anlattı.

ETİKETLER

randevu istanbulfilm festivali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24