Randevu alan vatandaş aşı bulamıyor; Ankara Tabip Odası Başkanı uyardı: Bu durum sağlıkta şiddeti körükleyecek

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya ALO 182’den aile sağlığı merkezinde (ASM) Covid-19 aşısı olmak için randevu alan birçok vatandaş aşı olamadı. ASM’lerdeki sağlıkçılar ise il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin az sayıda aşı gönderdiğini ve ellerindeki aşının bitmesine rağmen sistem üzerinden Covid-19 aşısı için randevu verilmeye devam edildiğini ifade ediyor. Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç, “İl sağlık müdürlükleri ASM’lere az sayıda aşı gönderdiği için aşılar yapılamıyor. Bu durum sağlıkta şiddeti körükleyecek” dedi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Dr. Ali Karakoç, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden defalarca randevu talep etmelerine rağmen kendilerine bir dönüş yapılmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Aşılama hızı her geçen gün düşüyor”

“Son dönemlerde aldığımız bilgilere göre, ASM’lere az sayıda aşı gönderiliyor. Randevu alan yurttaşlar aşı olamadan geri dönüyor. Yurttaşlar ASM’lere gittiğinde sağlıkçı arkadaşlarımız, ‘İl sağlık müdürlüğü bize aşı iletmedi’ diyor. Bu durum da sağlıkçılar ile vatandaşlar arasında gerginliğe neden olduğundan sağlıkta şiddeti körükleyecektir. Son günlerde vaka sayılarıyla beraber hastaneye yatan Covid-19 hasta sayısında da bir artış var ama bu duruma rağmen aşılama hızı her geçen gün düşüyor.”

“Bazı illerde aşının tükendiğini biliyoruz ve vatandaşları oyalıyorlar”

“İlk aşamada getirilen üç milyon doz aşı bitmek üzere ve daha sonra getirilen aşıların da analizleri bitmediği içi illere aşı gönderilmedi” diyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Sibel Uyan da şunları kaydetti:

“Bazı illerde aşının tükendiğini biliyoruz ve vatandaşları oyalıyorlar. İl sağlık müdürlüğü aşı göndermiyor. Bazı ilçe sağlık müdürlükleri de ‘Günde dört taneden fazla aşı yapmayın’ diyor. Vatandaşlar, ‘Ben zar zor randevu aldım, ne demek aşı yok?’ diye bizimle kavga ediyor. Aşı yapamadığımız vatandaşların daha sonra yeniden randevu alması da gerekiyor.”