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Spor

RANCİK SEZONU KAPATTI İSTANBUL (A.A)

03 Haziran 2011 10:13

-RANCİK SEZONU KAPATTI İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde play-off yarı final serisinde Fenerbahçe Ülker ile karşılaşacak  Galatasaray Cafe Crown'da Slovak oyuncu Radoslav Rancik menisküs ameliyatı oldu. Banvit ile yapılan play-off yarı final serisinin üçüncü maçında sakatlanan Rancik, Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde menisküs ameliyatı edildi. Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, sağ dizinde iç menisküs kova sapı yırtığı tespit edilen Radoslav Rancik'in ameliyatla yırtığının temizlendiği bildirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Slovak oyuncunun, 6 Haziran Pazartesi günü antrenmanlara başlayacağı açıklandı. Bu arada Rancik'in geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonu kapattığı, Fenerbahçe Ülker ile yapılacak final serisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

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