Rana Batı'ya sert müdahalede bulundukları için açığa alınan polisler göreve iade edildi

Kadıköy'de yapılan Koronavirüs denetimlerinde maskesini düzgün takmadığı gerekçesiyle 20 yaşındaki Rana Batı adlı vatandaşa sert müdahalede bulunduğu için açığa alınan iki polis göreve iade edildi.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada Rana Batı'nın gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurlarının yapılan inceleme neticesinde göreve iade edildiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.