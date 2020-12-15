İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almasının ardından bir tepki de son hafta gerilim yaşanan İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınıyoruz" açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta Bakü'de bir şiir okuduktan sonra İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de okuduklarının Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğunu bilmiyordu" demişti. Şiirin ardından Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı. Son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de gerilimi değerlendirmiş, "Erdoğan'ın İran'ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal" demişti.

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