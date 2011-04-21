-RAMOS KUPAYI DÜŞÜRDÜ MADRİD (A.A) - 21.04.2011 - Şenhan Bolelli - İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona'yı yenerek, 18 yıl aradan sonra kupayı kazanan Real Madrid'in kutlamaları, başkent Madrid'de sabaha kadar sürdü. Real Madrid takımı, kazandığı her kupayı kutlamak için geleneksel olarak gittiği Madrid'deki Cibeles Meydanı'na TSİ 05.30 sıralarında ulaşabildi. Valencia'dan Madrid'e gelen takım, üstü açık bir otobüsle şehir merkezine getirilirken, futbolcular ve teknik heyet, binlerce Real Madridli taraftarla birlikte şarkılar söyleyerek, dans ederek kutlama yaptı. Real Madrid adına kaptan İker Casillas, Cibeles heykeline çıkan isim olurken, geçmişte Raul'un da yaptığı gibi Casillas da Real Madrid amblemli İspanyol bayrağını ve takım atkısını Demeter tanrıçasının başına takarak, heykelciği öptü. Bu arada gecede en çok konuşulan olay, kutlamalar sırasında Sergio Ramos'un otobüs üzerinden kazanılan Kral Kupası'nı düşürmesi oldu. Bir süre yerde süreklenen kupa az da olsa zarar gördü. Kupayı yapan firma tarafından verilen bilgilerde, bu tip olaylar göz önünde bulundurularak her zaman iki kupa yapıldığı ve değiştirilebileceği bildirildi. Sergio Ramos, "kupanın durumu iyi" dese de ilk defa kaptan olarak Cibeles'e çıkan Casillas "Acemiyim, ne oldu hiçbir fikrim yok. 2 zor yıldan sonra Kral Kupası'nı kazanmak nefes aldırdı" şeklinde konuştu. Öte yandan, sabaha kadar uyumayan Real Madridli futbolcular, ara vermeden bugün saat 17.30'da antrenmana çıkacak.