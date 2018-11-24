Ramos doping testini geçememiş, UEFA olayı gizlemiş

Geçtiğimiz günlerde 70 milyondan fazla belge yayınlayan Football Leaks'e göre Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, 2017 Şampiyonlar Ligi finali öncesinde yapılan iki doping testini geçemedi.

Yayınlanan belgelere göre deneyimli stoper, 2017'deki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde oyunculara yapılan doping testlerini başarıyla geçememiş.

Sergio Ramos maçtan önce ağrıları gidermeye yönelik kullanılan Dexametasone kullanmış ve maçtan sonraki testlerde bu madde tespit edilmiş. Aslen ağrı geçirmek için kullanılan bu madde bilinç ve konsantrasyonu da artırıyor ve öforik (aşırı enerjik) etkiye de sahip.

Önceden bilgilendirildiği sürece UEFA, Dexametasone kullanımına izin veriyor. Ramos ve takım doktoru için 4 yıllık bir cezanın sözkonusu olabileceği olayda Ramos ve Real Madrid yazılı suçlamalara cevap vermeyi reddettiler. Dünya Anti-Doping Ajansı'na (WADA) göre ise Dexametasone yasaklı maddeler listesinde.

Yaşanan bu hadisenin gün yüzüne çıkmamasının sebebi ise UEFA. Sergio Ramos'un teslerini geçememesinin ardından UEFA, bu hadiseyi örtbas etmiş.

Önümüzdeki günlerde UEFA'nın ve Sergio Ramos'un bu konu ile ilgili nasıl açıklamalar yapacağı merak konusu.