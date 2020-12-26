Ramo dizisi için kiralanan fabrikanın sahibi jandarmaya ihbarda bulundu!

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo'nun aksiyon sahneleri için kullanılan su fabrikası için asıl mülk sahibinden izin alınmadığı ileri sürüldü. Çekimler için kullanılan patlayıcılardan rahatsız olan vatandaşların aradığı iş yeri sahibi çekimlerden haberdar olmadığını belirterek jandarmaya ihbarda bulundu.

Başrollerini Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in paylaştığı Ramo'nun aksiyon sahnesi çekimi için kiralanan su fabrikasında izinsiz çekim yapıldığı iddia edildi.



Dizi çekimi için Şile'de bulunan bir su fabrikasıyla görüşen yapım ekibi karşılarındaki muhattapla belirli bir miktar ücret üzerinde anlaşma yaptı. Ancak şirketin anlaşma yaptığı kişi fabrika sahibi değil kiracı çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Şile'ye gelen set ekibi hazırlıklarının ardından bölüm çekimine başladı. Çekilecek sahne, aksiyon sahnesi olduğu için fabrikanın çevresinde patlamalar meydana geldi.



Çevredeki vatandaşlar seslerden rahatsız olunca fabrika sahibi Süleyman Ü.'yü arayıp durumu anlattı. Herhangi bir çekimden haberdar olmadığını ve kimseyle anlaşma yapmadığını söyleyen mülk sahibi, jandarmaya ihbarda bulundu.

Mülk sahibi Nihat K.'nin 5 yıl önce kiracı olarak fabrikayı işlettiğini, işletme ve parsel üzerinde herhangi bir yetkisinin bulunmadığını anlatarak çekimin durdurulup mülkünün boşaltılmasını istedi.