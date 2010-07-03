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Kültür-Sanat

Rammstein'da kebabımızın tadına baktı

Sonisphere Festivali kapsamında ilk kez Türkiye'de konser veren Alman grubu Rammstein'ın üyeleri İstanbul'da kebap keyfi yaptı.

03 Temmuz 2010 03:00

T24- Sonisphere Festivali kapsamında ilk kez Türkiye'de konser veren Alman grubu Rammstein'ın üyelerinin İstanbul'da sıradan bir kebapçıda karınlarını doyurduklarını gösteren fotoğraf internet sayesinde kısa sürede yayıldı.

CnnTürk'ün haberine göre Özen Kebap'da yemek yiyen grup üyelerinin lüks yerlerden hoşlanmadıkları halkın arasına karışmayı sevdikleri belirtildi. Mekan tercihini grubun vokali Till Lindeman'ın yaptığı öğrenildi.

Grubun rehberliğini ise DeliKasap.com yazarı Seyda Babaoğlu Çakır yaptı.

Rammstein'ın kebapçıda yemek yemesi sosyal paylaşım sitelerine de dert oldu.

Kimisi Rammstein'ın gittiği yeri basit bulurken kimisi de grubun sade yerleri tercih etmelerini  olumlu buldu.

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