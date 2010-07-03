Rammstein'da kebabımızın tadına baktı

T24 - Sonisphere Festivali kapsamında ilk kez Türkiye'de konser veren Alman grubu Rammstein'ın üyelerinin İstanbul'da sıradan bir kebapçıda karınlarını doyurduklarını gösteren fotoğraf internet sayesinde kısa sürede yayıldı.



CnnTürk'ün haberine göre Özen Kebap'da yemek yiyen grup üyelerinin lüks yerlerden hoşlanmadıkları halkın arasına karışmayı sevdikleri belirtildi. Mekan tercihini grubun vokali Till Lindeman'ın yaptığı öğrenildi.



Grubun rehberliğini ise DeliKasap.com yazarı Seyda Babaoğlu Çakır yaptı.



Rammstein'ın kebapçıda yemek yemesi sosyal paylaşım sitelerine de dert oldu.



Kimisi Rammstein'ın gittiği yeri basit bulurken kimisi de grubun sade yerleri tercih etmelerini olumlu buldu.