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Dünya

Rammstein'ın solisti Till Lindemann, Rusya'da tutuklandığı iddia edildi

30 Ağustos 2021 12:46

Alman müzik grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann'ın Rusya'da tutuklandığı bildirildi.

Haber, web sitesi Summa Inferno tarafından, Lindemann'ın otel odasında sorgulandığını iddia eden paylaşımda bildirildi.

Tutuklanmasının Rusya'nın mevcut geniş çaplı toplantı yasağıyla bağlantılı olduğu düşünülen Lindemann, Moskova'nın kuzeybatısındaki Tver'deki Maclarin For Homeland Festivali'nde sahne alacaktı.

Grup henüz resmi bir açıklama yapmazken, yerel haberler, Lindeman'ın menajeri Anar Reiband'ın da tutuklandığını ve ülkeye turist vizesiyle girerken niyeti hakkında yalan söylediğini iddia ediyor.

Till LindemannAnar ReibandMaclarin For Homeland FestivaliRammstein
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