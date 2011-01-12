Ramiz Ongun: Devlet Bahçeli diktatör oldu

T24- MHP’nin önemli isimlerinden Ramiz Ongun'un referandumda evet oyu vereceğini açıkladığı için ihraç istemiyle sevk edildiği Disiplin Kurulu’na gönderdiği iki sayfalık mektupta, MHP Lideri için "Tam bir diktatör" diyerek Devlet Bahçeli’yi “ülkücü değerleri partiden silmek” ve MHP’yi, “CHP’nin ve ulusalcıların peşine takılmakla” suçladı.



Referandumda ‘Evet’ oyu vereceğini açıklayan ülkücü camianın etkili isimlerinden Ramiz Ongun, ihraç istemiyle MHP’nin Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Ertan Altan'ın Taraf gazetesinde yayımlanan habere göre, 12 Eylül referandumundan önce MHP’nin ‘Hayır’ kararını eleştirerek Genel Merkez’e uyarılarda bulunan Ongun, Disiplin Kurulu’na gönderdiği iki sayfalık bir mektupta Bahçeli yönetimini sert ifadelerle eleştirdi. Ongun mektubunda “diktatör” olarak tanımladığı Bahçeli’yi “ülkücü değerleri partiden silmek” ve MHP’yi, “CHP’nin ve ulusalcıların peşine takılmakla” suçladı.

MHP’yle mesafeli olan ülkücülere göre ise genel seçimler yaklaşırken Ramiz Ongun’un Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi partide ciddi bir yarılmaya yol açacak. Referandumda “Evet” çağrısı yapan ülkücüler, MHP’nin partide birlik çağrısının yalnızca “Hayır” oyu veren ulusalcı kesimleri kapsadığını, ülkücülerin MHP’den tasfiye edildiğini söyledi.



Savunma değil uyarı



Ramiz Ongun MHP Disiplin Kurulu’na gönderdiği iki sayfalık mektubun “savunma” değil “uyarı” olduğunu belirterek Bahçeli ve ekibini sert ifadelerle eleştirdi. “Bahçeli ve seçtiği çalışma arkadaşları, ülkücü bir fikriyatın sahipleri olamazlar. O ve yoldaşları, sadece geçici gündelikçilerdir” diyen Ongun, muhatabının Devlet Bahçeli olduğunu belirttiği mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Bugün, MHP’li sayılmak şu üç vasfa indirgenmiş bulunmaktadır: Bahçeli’nin yoldaşı olmak, sadece bir kişiye yaranmak için “sıfır tenkit”, “sıfır görüş” ilkesine bağlı kalarak siyasî mevki veya koltuk kapmak, diktatörün dışındaki herkese düşmanlık etmek.”



Aynı camide saf tutanları böldüler



Ongun mektubunda isim vermeden Bahçeli’nin ülkücüleri AKP’ye kin ve nefret duyan insanlar haline getirmeye çalıştığını belirterek, bunun aynı camide saf tutan insanların arasına nefret tohumları ekmek anlamına geldiğini ifade etti. “Bahçeli MHP’nin tabiî seçmeni olan geniş halk kitlelerini horlamış ve zımnen hakaret bile etmiştir” diyen Ongun, MHP yönetiminin yüzde 65’lik sağ seçmen kitlesini de karşısına aldığını söyledi.