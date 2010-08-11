'Ramiz Dayı'nın düşmanı Haluk Bilginer oldu

T24 - ‘Ezel’ hayranlarının meraklı bekleyişi sona erdi. ‘Kenan Birkan’ı Şener Şen’in oynaması için internette kampanya başlatıldı. Selçuk Yöntem ve Uğur Yücel’in adı anıldı. Fakat şimdiden efsane olan karakter, Haluk Bilginer’e nasip oldu

* İlk bölümünden itibaren büyük seyirci kitlesi yakalayan ‘Ezel’in sezon finalinde, tüm oyuncular poker masasında buluştu. Kartların yeniden dağıtılacağını işaret eden sahne, yüzü görünmeyen Kenan Birkan’ın masaya oturmasıyla son buldu.

* Daha yüzü görünmeden olay yaratan Kenan Birkan’ı kimin oynayacağı aylarca konuşuldu. Ve o isim nihayet belli oldu: Haluk Bilginer.

* Bilginer’in, İnci Türkay’la başrolünü oynadığı ‘Cuma’ya Kalsa’ adlı dizi, önceki ay reyting savaşına yenilmişti.

* Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere gibi genç yıldızların başrol oynadığı dizinin yeni bölümlerinin çekimleri haftaya başlıyor.

* Şener Şen, kasımda Yavuz Turgul’un ‘Av Mevsimi’ filmiyle seyirciyle buluşacak. Şen, ‘Ezel’in yapımcısı Kerem Çatay’ın dostları aracılığıyla ilettiği teklifi, “Dizi çekmek istemiyorum” diyerek geri çevirmişti.

* Rol için adı gündeme gelen Selçuk Yöntem ise, “Ne böyle bir teklif var, ne de ben böyle bir rolü düşünüyorum. Söz konusu bile değil” diyerek iddiayı reddetmişti.