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Ramin'in dedesi Atatürk'ün yaveri

Tuğçe Kazaz'ın sevgilisi Ramin Matin'in dedesi Atatürk'e yaverlik, İsmet İnönü ve Celal Bayar'a da başyaverlik yapmış.

13 Şubat 2009 02:00

Tuğçe Kazaz'ın 'Fransız yönetmen' olarak bilinen sevgilisi Ramin Matin'in dedesi Cevdet Tolgay; Atatürk'e yaverlik, İsmet İnönü ve Celal Bayar'a da başyaverlik yapmış. 

Tuğçe Kazaz'ın aşkı belgelendi

Akşam'da yer alan haber;

Bugüne kadar yalnızca 'Fransız yönetmen' olarak bilinen Matin'in öyle hikayesi var ki, müthiş bir filme malzeme bile olur. Önce Ramin'in anne tarafından başlayalım. Genç yönetmenin annesinin adı Mayda. Mayda Hanım'ın babası Cevdet Tolgay, 1932'de yüzbaşıyken Atatürk'ün yaverliğine atanmış ve bu görevi Ulu Önder'in ölümüne kadar 6 yıl devam ettirmiş bir subay...
Ramin Matin hakkında ilginç bilgiler bununla da sınırlı değil. Genç yönetmenin babası İslami Devrim öncesi İran'ın Ankara Başkonsolosluğu'nda basın müşaviri olarak görev yapmış. Ancak devrimden sonra eşi Mayda Hanım ve Ramin'le Fransa'ya göç etmiş. Türkiye'de doğan ve Türk vatandaşı olan Ramin, bu göç sonrası ailesiyle yıllarca Nice'te yaşamış, Fransa pasaportunu da o sırada almış.

Müslüman ve sünnetli!

Ramin Matin'in 'Fransız yönetmen' olarak anılmasına itiraz eden bir tanıdığı 'Ramin, çifte vatandaş ama Müslüman ve sünnetli' dedi. İsviçre'de okuyan, Los Angeles'ta sinema üzerine eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönen Matin, bir süre TÜRVAK'ta yönetmenlik eğitimi aldı. Son olarak da Tuğçe Kazaz'la tanıştığı 'Cin Geçidi' filminin ekibinde bulundu.

6 yıl Ata'nın en yakınındaki isimdi

1901 yılında İstanbul'da doğan Cevdet Tolgay, Harp Okulu'nda okudu. Büyük Taarruz'da görev alan Tolgay, İstiklal Savaşı'ndan sonra 4'üncü Kolordu Süvari Bölüğü'ne atandı. 1932'de yüzbaşıyken Mustafa Kemal Paşa'nın yaverliğine getirildi ve 6 yıl bu görevi sürdürdü. Daha sonra İsmet İnönü ve Celal Bayar'a da başyaverlik yapan Tolgay, 1951 yılında emekli olup, 1993'te öldü.

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