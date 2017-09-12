Ramil Guliyev: Usain Bolt'a teklif gelse dahi fazla futbol oynayamaz

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, atletizmi bıraktığını ve futbola başlamak istediğini açıklayan Usain Bolt'un, kendisine teklif gelse dahi fazla futbol oynayamayacağını söyledi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, kariyerini sonlandıran Usain Bolt’un profesyonel futbol oynama isteğine ilişkin, “Bolt’a teklif gelse dahi fazla futbol oynayamaz” dedi. Fenerbahçe’nin sporcusu olan Ramil ayrıca, sarı-lacivertliler’in futbolda daha iyi sonuçlar alacağına inandığını söyledi.

"Spora tekrar motive olması zor"

2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede bronz madalya kazanan, 4x100 metre bayrak yarışını da sakatlığından dolayı tamamlayamayarak kariyerine buruk bir şekilde veda eden 31 yaşıdaki Bolt'un yorulduğu için atletizmi bıraktığını düşündüğünü belirten Guliyev Jamaikalı atletin 'neden futbolcu olamayacağını' şu sözlerle açıkladı, "Biz, profesyonel atletizm yaptığımız için zamanımızın çoğunu spora ayırıyoruz. Bolt, eğer sağlıklı bir şekilde spor yapabilseydi, kariyerine devam ederdi. Biraz dinlenmesi gerekiyor. Yaşı da ilerlediği için tekrar spora motive olmasının zor olacağını düşünüyorum"