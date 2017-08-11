Ramil Guliyev: Stresle kim daha iyi savaştıysa o kazandı

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4 senenin ardından Usain Bolt'tan başka 200 metrede altın madalya kazanan ilk sporcu olan Ramil Guliyev, yarıştan önce çok büyük bir stres olduğunu ve bununla daha iyi savaşanın kazandığını söyledi.

NTV Spor canlı yayınına konuşan Guliyev, şunları kaydetti:

Rakipler ortalama aynıydı. Aynı kuvvetteydik hepimiz. Çok büyük stres yaşıyorduk. Bu stresle savaşmamız gerekiyordu. Stresle kim daha iyi savaştıysa o kazandı.

"Tarih yazdım"

Cumhurbaşkanı, Bakan aradı, çok teşekkür ediyorum onlara. Çok mutlu oldum bana hitap ettikleri için. Tarih yazdım, seviniyorum, çok mutluyum.

Usain Bolt'tan sonra bu dereceyi almak çok büyük bir mutluluk. Bundan sonra yarın Milli Takım adına bayrak yarışı yapacağız. Umarım orada da üst düzey bir yarış sergileriz.