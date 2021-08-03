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Spor

Ramil Guliyev, 200 metrede yarı finale çıktı

03 Ağustos 2021 09:25

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede yarı finale çıktı.

Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki 200 metre elemelerinde 3. seride piste çıkan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 20.54'lük derecesiyle 2. sırada yer aldı ve diğer serilerin sonucunu beklemeden doğrudan adını yarı finale yazdırdı.

Ramil, dünya 2 numarası, 200 metrede Rio 2016 ikincisi Kanadalı Andre de Grasse'yi geride bırakarak ikinciliği elde etti.

200 metrede dünya sıralamasının 3. basamağında bulunan Ramil'in yer alacağı yarı final yarışları, TSİ 14.50'de başlayacak.

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