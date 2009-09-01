Ramazan'la beraber gelen fiyat artışları açıklandı

Ramazandan öncesiyle fiyatları kıyaslayan Tüketiciler Birliği, artış yok açıklamalarına rağmen pek çok ürüne zam yapıldığını açıkladı.



Ramazan ayından 15 gün önce fiyatları "not eden" Tüketiciler Birliği, Ramazanın gelmesiyle birlikte zam gören ürünleri açıkladı. Buna göre Ramazanda zam rekortmeni yüzde 44 ile yufka oldu.



Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Şube Başkanı Mustafa Dinç, Ramazan ayında zamlanan ürünleri açıklamak için, 15 gün önce bir çok ürünün fiyatlarını not ettiklerini söyledi.



Ramazan öncesi yapılan uyarılar nedeniyle geciken zamların yavaş yavaş market raflarında yerini almaya başladığını ifade eden Dinç, "Uyarılara rağmen bir çok ürün zamlandı. Ramazanda zam rekortmeni yüzde 44 ile yufka oldu. Ramazanda zamlanan diğer ürünler ise kırmızı et, yumurta, şeker, hurma, peynir, zeytin ve reçel oldu" dedi.



Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hamur işleri ve börekler için hazır satılan yufkalarda tam bir keşmekeş yaşandığını anlatan Dinç, yüzde 44’lük zammın ardından kilosu 3,5 liraya yükselen yufkanın, tüketicinin iştahını kaçırdığını belirtti.



Dinç, Ramazan ayından 15 gün önce kilosu 18 lira olan dana etinin kilosu, Ramazan’da yüzde 10’luk bir zamla 20 liraya, dana kıymanın fiyatı ise yine yüzde 10 zamla 15 liradan 17 liraya yükseldi.



Zam gören ürünler arasında yüzde 10’luk bir artışla yumurtanın ve yüzde 5’lik bir artışla şekerin de yer aldığını dile getiren Dinç, şekere gelen zammın bayram şekerindeki fiyat artışının da habercisi olduğunu vurguladı.



Zam yapmadıklarını açıklamışlardı



Dinç, hurma fiyatlarında ithalatçıların Ramazan öncesi zam yapmadıklarını açıklamalarına rağmen tezgahlarda fiyat artışlarının açıkça görüldüğünü anlatarak, "Geçen yıla göre Acve hurması yüzde 20, Medine hurması ise yüzde 10 zamlandı. Bağdat, İran, Tunus ve Cezayir’den gelen hurma fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı" dedi.



Kahvaltılık çeşitler olan, peynir, zeytin, reçel, bal gibi ürünlerde de düşük de olsa fiyat artışları görüldüğünü anlatan Dinç, bitkisel yağlar ve Ramazan pidesinin ise zam görmeyen ürünler olduğunu söyledi.



Değişmeyen etiket kalmadı



Dinç, marketlerde Ramazan nedeniyle fiyat etiketlerinin neredeyse tamamının değiştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Küçük oranlı fiyat artışları tüketicinin gözünden kaçmaktadır. Özellikle orucun etkisiyle genelde iş çıkışı ve iftar öncesi yapılan alışverişlerde tüketici açlık hissiyle çoğu zaman fiyatları kontrol etmeden sepetini doldurmaktadır. Her zaman yapılan fiyat, üretim tarihi, son kullanım tarihi, üretim izni gibi kontroller zaman darlığı, açlık ve yorgunluk nedeniyle yapılmamaktadır. Bu yüzden, bu dönemde raflarda yer alan ürünler son kullanım tarihi yaklaşmış ya da geçmiş ürünler olabilmekte veya sepetiniz her zamankinden daha pahalıya dolabilmektedir."