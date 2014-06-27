Ramazan'ın ilk Teravih namazı bugün kılınıyor

İslam dünyasının kutsal ayı olarak kabul edilen ramazan, bugün kılınacak ilk teravih namazından sonra, gece kalkılacak sahur ile başlıyor. Cumayı cumartesiye bağlayan gece sahura kalkacak vatandaşlar, 28 Haziran'ı oruçlu geçirecek. İlk iftar Ankara'da 20.30, İstanbul'da 20.49, İzmir'de ise 20.48'de yapılacak.

AA’dan Ertuğrul Subaşı’nın haberine göre, Kadir gecesini de içinde barındıran ramazan ayında orucu en erken Hakkarililer, en geç de Edirneliler açacak. Buna göre ilk gün iftar Hakkari'de 19.39'da, Edirne'de 21.01'de yapılacak. Ramazan'ın ilk günü imsak vakti Ankara'da 03.18, İstanbul'da 03.25, İzmir'de ise 03.51 olacak.

İlk gün Ankaralılar 17 saat 12 dakika, İstanbullular 17 saat 24 dakika, İzmirliler de 16 saat 57 dakika oruç tutacak.

İlk teravih namazı için ezan Ankara'da 22.17'de, İstanbul'da 22.40'da, İzmir'de ise 22.30'da okunacak. Kadir gecesi 23 Temmuz'a denk gelen ramazan ayında, 27 Temmuz'da son oruç tutulacak. 28 Temmuz Pazartesi günü ise Ramazan Bayramı başlayacak.