Ramazan'ın ilk günlerinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ramazan ayının ilk günlerinde hava sıcaklığının rüzgar ve yağışların etkisiyle düşeceği bildirildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, "Haziran'ın ikinci yarısında ısınan hava, ramazanın ilk günlerinde, yağış ve rüzgarın etkisiyle serinleyecek" dedi.

Güler, yaptığı açıklamada, haziranın ilk yarısında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiğini, ancak ayın ikinci yarısından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-4 derece üstüne çıktığını söyledi.

Ramazanın ilk günü olan olan yarın, İstanbul'da sabah saatlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ise gök gürültülü ve sağanak yağışlı olmasının beklendiğini bildiren Güler, "Perşembe günü için en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık ise 28 derece olacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (poyraz) orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak eseceği de tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Ramazanın ikinci günü olan cuma günü havanın parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacağını anlatan Güler, en düşük sıcaklığın 20, en yüksek sıcaklığın ise 27 derece olacağını kaydetti. Güler, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (poyraz) saatte ortalama 30-40 kilometre hızla eseceğini belirtti.

Hafta sonu yağış beklenmiyor

Cumartesi günü ise havanın parçalı çok bulutlu geçmesinin beklendiğini dile getiren Güler, "En düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklıksa 28 derece olacak" dedi. Pazar günü için de havanın parçalı bulutlu olacağını bildiren Güler, en düşük sıcaklığın 21, en yüksek sıcaklığın ise 29 derece olacağını aktardı.

Güler, sahur saatlerinde hava sıcaklığının ise 20 derecelerde olmasının beklendiğini kaydetti.