-RAMAZANDA ''UYGUN FİYATA'' TATİL FIRSATI ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Turizm şirketleri sezonun en yoğun yaşandığı Ağustos ayına denk gelen Ramazanda, azalması beklenen yerli turist sayısını artırmak için tesis fiyatlarında indirime gidiyor. Etstur Yurt içi Turlar Müdürü Suat Özbek, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının bu yıl 11 Ağustostan itibaren başlayacağını, bu ayda tatile çıkacakları cazip fiyatların beklediğini söyledi. Ramazan süresince tatil yapmayı planlayanların sezona göre daha düşük fiyatlarla karşılaşacağını belirten Özbek, ''Ramazan dolayısıyla azalacak misafir trafiği nedeniyle, fiyatlar düşecek. Bu imkan da yüksek fiyatlar nedeniyle son dakikada yer bulamayan ve tatillerini ertelemek zorunda kalan misafirlere daha çok yarayacak'' dedi. Erken rezervasyon döneminin oldukça başarılı geçtiğini, tatilcilerin Ramazan ayı öncesini ve bayram sonrasını yoğun bir şekilde tercih ettiğini anlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ramazan ayından bir önceki hafta tesislerin son kalan odaları en yüksek fiyatlardan satıldı, birçok misafirimiz de yer bulamadı. Bu duruma programlarını son dakikaya bırakan misafirlerin çokluğu da eklenince misafirlerimizin tatile çıkmaları daha da zorlaştı. Bununla birlikte, yurt dışından gelen talep son günlerde yavaş yavaş düşmeye başladı. Tüm bu gelişmeler sonucunda, Ramazan ayı döneminde, tesislerde büyük boşluklar oluştu ve bu boşlukları değerlendirmek isteyen misafirlerimiz için, her bir tesisin Temmuz ayı ve Ramazan dönemi fiyatlarını karşılaştırdığımızda ciddi avantajlar ortaya çıkıyor. Bu sayede son dakikada izin tarihlerini belirleyebilen misafirlerimize de hesaplı tatil yapma fırsatı sunuluyor. Ramazan ayı boyunca tatile çıkacaklar için yüzde 25'lere varan indirim imkanı bulunuyor.'' -''İFTAR VE SAHUR SOFRALARI''- Ramazan ayında sadece bir bölge için değil Ayvalık'tan Mersin'e kadar olan kıyı şeridindeki tüm oteller için misafirlerine yardımcı olabileceklerini ifade eden Özbek, ''3 yıldızlı tesisten, en lüks tatil köylerine kadar geniş bir yelpazede misafirlerimize alternatifler sunuyoruz'' diye konuştu. Bazı tesislerde oruç tutan misafirlere yönelik, iftar ve sahur yemekleri, Ramazan animasyonları gibi uygulamalar bulunduğunu kaydeden Özbek, isteyen tatilcilerin bu tür yerleri tercih edebileceğini bildirdi. Bu yıl Kemer, Bodrum, Belek, Side, Marmaris ve Ayvalık'a talebin yüksek olmasını beklediklerini dile getiren Özbek, ''Geçen yıl da Ramazan Ağustos ayına denk gelmişti. Geçen yıl bir tesis Ramazan öncesi dönemini yüzde 90-95 doluluklarla geçirirken, bu oran Ramazan ayında yüzde 85-90'lar düzeyinde gerçekleşmişti. Bu yıl da benzer bir profil yaşanmasını bekliyoruz'' dedi.