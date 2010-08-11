Ramazanda tavuk tüketin

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Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Yücecan, tavuk etindeki proteinin, kaliteli protein kaynağı olduğunu belirterek, iftarda ağır hamur işi yiyecekler, kızartmalar, baklavalar yerine çorba, haşlanmış, ızgara veya fırında pişirilmiş et, tavuk veya hindi eti, sebze yemekleri, bol salata ve meyve yenilebileceğini ifade etti.



Yücecan, şu bilgileri verdi:





''Optimal beslenme önerilerinde önemli yeri olan tavuk eti, besin öğeleri açısından değerlendirildiğinde, dana ve koyun etinden daha düşük kalori sağlar, daha düşük yağ, daha düşük doymuş yağ ve daha az kolesterol içerir. Bu etlerin içerdiği proteinin çoğunluğu vücut proteinine dönüşebilir ve sindirilebilirliği yüzde 91-100'dür. Bu nedenle bu etlerin proteini iyi kaliteli protein kaynağı olarak nitelendirilir.



Kırmızı et, tavuk ve balık eti protein içerikleri açısından kıyaslandığında aynı miktarlarda protein içerdikleri söylenebilir, fakat derisiz tavuk eti ve balık, kırmızı ete kıyasla daha az doymuş yağ ve kolesterol içerir. Yapılan çalışmalar, kırmızı ete kıyasla tavuk ve balık eti tüketiminin koroner kalp hastalıkları riskini önemli derecede azalttığını ortaya koyuyor. Bu nedenle ramazan ayında sağlık için daha düşük kalori, daha az yağ ve daha az kolesterol içeren tavuk eti tercih edilmelidir.''





'Sahurda et, süt, peynir,ve yumurta tüketin'





Ramazanda normal beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçiminde değişiklikler meydana geldiğini ve öğün sayısının ikiye indiğini belirten Yücecan, günlük gereksinimin beşte ikisini sahurda, beşte üçünü de iftarda almak gerektiğini kaydetti.



Sahura kalkmadan veya yatmadan önce hafif gıdalar alarak oruç tutmanın sakıncalı olduğunu ifade eden Yücecan, özetle şu bilgileri verdi:



''Sahurda emilimleri diğer besinlere kıyasla daha yavaş olan, kan şekerini daha yavaş yükselten ve daha fazla tokluk hissi oluşturan et, süt, peynir, yoğurt, yumurta gibi besinler tüketilmelidir. Sebzeli börekler ve meyve de yenebilir. Turşu, tuzlu ayran, ağır tatlılar, börek gibi gün boyunca kişiyi susatan yiyeceklerin yenmemesi daha doğrudur. Ayrıca mideyi uyarıcı çok acılı, baharatlı yemeklerden de uzak durulmalıdır.''



Ramazanda dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birinin, yiyeceği kısa sürede tüketmemek olduğunu vurgulayan Yücecan, fazla miktarda yiyeceğin kısa sürede tüketiminin metabolizmayı ve sindirim sistemini zorladığını bildirdi.