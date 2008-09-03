Ramazan'da tatil yarı yarıya daha ucuz

Okullar açılmadan ve Ramazan başlamadan tatilini tamamlamak isteyenler bu haftayı son fırsat olarak değerlendirirken otellerde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. Otobüs ve uçak seferlerinde yer bulmak nerdeyse imkansız hale geldi. Yerli turistin bir kısmı tatilini bu hafta noktalarken Ramazan döneminde tatile çıkabilecek durumda olanlar ise Eylül ayında yüzde 30'a varan indirimli fiyatlarla tatil imkanına kavuşabilecek. Hatta yabancı turist grubu az olan otellerde bu oran yüzde 50'ye ulaşıyor.

Yabancının yokluğu yerliye yaradı

Ağustos ayında Antalya'daki otellerde ortalama kişi başına fiyat 180-150 YTL iken Eylül döneminde bu fiyat 100 YTL'ye geriliyor. Bodrum'da ise Ağustos ayında ortalama 200-250 YTL olan otel fiyatları 100-150 YTL'ye inecek. Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Temmuz sonu ile Ağustos ayı başında yaşanan boşluğun bu hafta kapatıldığını ve tesislerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirterek, 'Bu hafta yerli turistin tatilleri tamamlansa da yabancıların yaz tatili operasyonlarının sürdüğünü unutmamak lazım. Yerlinin yarattığı boşluk yabancılarla kapatılıyor. Eylül ayı sektör için boşluk dönemi değil' dedi.

Eylül ayına kadar tatile fırsat bulamayanların Ramazan'da tatil yapması halinde yüzde 30'a yakın bir fiyat avantajı yakalayacağını hatırlatan Vardar, 'Ağustos'la okulların açıldığı Eylül'ün ilk iki haftası arasında yüzde 15-20 fark olur. 15 Eylül'den sonra bu rakam yüzde 25-30'a çıkar'diye konuştu.

Suit odalar için sıra var

Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkanı Ahmet Barut da Ağustos ile Eylül arasında ortalama yüzde 20'lik fiyat farkı olduğuna dikkat çekerken bu yıl 5 puanlık da bir Ramazan indirimi olacağını ifade etti. Barut, indirimlerin biraz da tesislerin aldığı yabancı turist gruplarının fazlalığıyla alakalı olduğunu sözlerine ekledi. Bodrum Kadıkale Resort Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır ise bölgede otellerin yüzde 90 dolulukla çalıştığını aktardı. Özellikle 5 yıldızlı otellerde yabancı turistlerin de etkisiyle Ekim sonuna kadar sezonun süreceğini anlatan Çakır, 'Eylül'de fiyatlar yüzde 30 gerileyecek' değerlendirmesinde bulundu.

Sheraton Çeşme de bu haftayı yüzde 100 dolulukla geçiren otellerden. Otelde günlüğü 335 YTL olan odalardan çok suitlerin talep gördüğünü belirten yetkililer, 'Günlüğü bin 200 dolar düzeyindeki suitlerde sıra var. Bu suitler 1-2 günlüğüne de değil haftalık kiralandı. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta otel yüzde 100 dolu' açıklamasını yaptı.

Yetkililer, Eylül'de doğacak boşluğun da kongrelerle karşılanacağını vurguladı.

'Hava'da yüzde 25 indirim

THY: 1- 24 Eylül 2008 tarihleri arasında iç hatlarda, hem business hem ekonomi sınıfta yüzde 25 indirim uygulayacak.

Atlasjet: 8-24 Eylül tarihleri arasında tüm iç hat seferlerinde seyahat edecek olan yolcuları için 69 YTL'den başlayan fiyatlar uygulayacak.

Sunexpress: 5 bilet alana 1 bilet uygulamasında bir farklılığa giderek her uçuşu 2 puan olarak değerlendirecek. Bu sayede 3 uçuşta 1 bilet elde edilebilecek. Aynı hatta 10 kişilik bilet alan gruplarda 1 kişi ücretsiz uçacak.

Pegasus: 8-26 Eylül arasında tüm iç ve dış hatlarda yüzde 25 indirimle uçulacak. Ancak yolcuların bilet rezervasyonlarını en geç 172 saat önce yapmaları gerekiyor.