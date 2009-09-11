Ramazan'da 'Senfoni ve İlahiler'

Adana Valiliği’nin desteğiyle Merkez Park Açık Hava Tiyatrosu’nda, Ortadoğu ve Balkanlar'ın en büyük camisi olan, aynı anda 28 bin kişinin namaz kılabildiği Sabancı Merkez Camii’nin siluetinde verilen konserde manzara izleyenleri büyüledi. Ekrem Tamer’in sunduğu gecede, konser TRT 1’den naklen yayınlandı, orkestrayı ÇDSO Genel Sanat Yönetmeni dünyaca ünlü Şef Emin Güven Yaşlıçam yönetti.ÇDSO ve Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) korosu ile birlikte sahne aldığı konserin solistleri Burak Kut (tenor), Feryal Türkoğlu (soprano) ve Hasan Alptekin (bas), Yunus Emre’den Pir Sultan Abdal’a uzanan en çok bilinen ve sevilen etkileyici 10 ilahiyi seslendirdi. Katılımcılar duygusal anlar yaşadığı konserde, sanatçılar performanslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandı.Orkestranın 3 yıl önce merhum Adanalı işadamı Hacı Ömer Sabancı’yı anmak için de ‘İlahiler ile Senfoni’ konseri verdiğini belirten Emin Güven Yaşlıçam, “Sayın Valimiz İlhan Atış, bu projeye çok destek verdi. Yaklaşık 1.5 aydır projeyle ilgili çalışmalar sürüyor. Konserin 11 ayın sultanı Ramazan’a denk gelmesi inanılmaz bir güzellik. İlahilerin çağdaş müzikle birleştiğini görmek çok önemli” dedi.Sanatçılara çiçek takdim eden Adana Valisi İlhan Atış, güzel akşamı yaşatanlara teşekkür edip, “Bizi üzen hiçbir olay, çeşitli eylemler yapan hiçbir örgüt hayata bağlılığımızı etkilemelidir. Türk Milleti hayata bağlılığını devam ettirmelidir. Biz Adanalılar hiçbir şeyi ötekileştirmeden, kardeşliği o kadar doğal hale gelmiş ki biz hep birlikte Adana’da yaşıyoruz. Biz Adanalılar, ÇDSO ile MDOB ile övünüyoruz. İyi ki varlar. Biz Adanalılar istiyoruz ki böyle günler, hayata bağlılığımızı artıracak günlerin çoğalsın. Ne eşliğinde. Dini dili olmayan müzik eşliğinde” dedi.