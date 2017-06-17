"Ramazan’da mini etek giydiği" gerekçesiyle yumruklu saldırı!

21 yaşındaki Melisa S., bindiği minibüste "Ramazan’da mini etek giydiği" gerekçesiyle yumruklu saldırıya uğradığını belirtti. Anne Zeynep S. ise kızı hakkında "Artık toplu taşıtlara binemiyor" dedi.

BirGün gazetesinden Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Pendik’te, Pendik-Aydos hattında sefer yapan bir minibüse binen 21 yaşındaki Melisa S. isimli genç kadın, "Ramazan’da mini etek giydiği" gerekçesiyle kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Genç kadının annesi Zeynep S., kızının psikolojisinin bozulduğunu ve 2 gündür toplu taşıtlara binemediğini söyledi. Zeynep S., kızının 14 Haziran Çarşamba günü Zümrüt Caddesi’nden minibüse bindiğini ve minibüste bulunan bir şahıs tarafından mini etek giydiği gerekçesiyle saldırıya uğradığını aktardı.

"Böyle giyinmeye utanmıyor musun?"

Zeynep S., saldırganın kızına küfür ve hakaret ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Saldırgan kızıma ‘O*ospu, Ramazan’da böyle giyinmeye utanmıyor musun’ gibi şeyler söylemiş. Arabadan inerken kızıma yumruk atmış. Kızımın kafası arabanın camına çarpmış. Başka bir kız ise arabadan inmesin diye kolundan tutmuş, saldırgan da yumruklarla kafasına vurmaya devam etmiş. Daha sonra arabadan inmiş. Kızım da onunla birlikte inmiş, ama saldırgan kaçmış.”

Kafasında morluklar oluşmuş

Çevrede bulunan polislerin Melisa S.’yi telaşlı görüp yanına geldiğini aktaran Zeynep S. “Polisler, kızımı telaşlı görünce yanına gelmişler. Kızım olayı polislere anlatmış. Polisler, etrafta biraz arama yapmışlar, ancak saldırganı bulamamışlar. Sonrasında Kurtköy Polis Karakolu’ndan ekip arabası istemişler. Ekip arabasıyla birlikte karakola gidip, tutanak tutulmuş. Oradan polislerle birlikte hastaneye gitmişler. Biz de ablasıyla birlikte hastaneye gittik. Hastanede muayene ettiler. Kafasında birtakım morluklar, şişlikler var. Kök dişinin ucu kırılmış. Raporu aldık, akşam karakola götürdük. Karakolda olayı incelediklerini ifade ederek, cumartesi günü ‘Tekrar konuşuruz’ dediler diye konuştu.

Toplu taşıtlara binemiyor

Zeynep S., kızının psikolojisinin kötü olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: “Şu anda kızımın sağlık durumu da iyi değil. Özellikle başında acısı ve ağrısı var, midesi bulanıyor. Psikolojisi bozuldu, iki gündür toplu taşıtlara bindiremiyorum. Bu iki günde nereye gittiysek taksiyle gittik. Ablasıyla benim aramda oturuyor, elimizi bırakmıyor asla.”