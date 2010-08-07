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Yaşam

Ramazan'da mesai 6 saat

Suriye'de Ramazan ayı boyunca mesai saat 09.00 ile 15.00 arasında olacak

07 Ağustos 2010 03:00

T24- Suriye Bakanlar Kurulu kararına göre, Ramazan ayı boyunca mesai saat 09.00 ile 15.00 arasında olacak.

Suriye'de Ramazan ayı boyunca 6 saat mesai yapılacak.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Ramazan ayı boyunca mesai saat 09.00 ile 15.00 arasında olacak.

Sağlık ve eğitim gibi sürekli hizmet gerektiren sektörlerde ise, Ramazan ayı süresince vardiyalı sistem uygulanacak.

Bir gün içinde kaç vardiya olacağı, kaç saatte bir vardiyanın değiştirileceği gibi detaylar ise, hizmetin türüne ve yoğunluğuna göre kurumlar tarafından belirlenecek.

Bu arada, Suriye'de Ramazan ayının hangi gün başlayacağı henüz netlik kazanmadı.

Suriye'de, Ramazan ayının tahmini başlangıç gününden birkaç gün önce, gökyüzünün rahat izlenebileceği çöle yakın yerlerde Ramazan hilali gözleniyor. Ramazan hilalinin görülmesi ile birlikte müftülük ve medya kanalıyla halka Ramazan'ın başladığı bildiriliyor.



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