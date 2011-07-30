Ramazan'da masala özenen alışveriş merkezi…

BATUR FATİH İLHAN

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Bu yıl öğrencilerin yaz tatilinde oldukları bir zamana isabet eden Ramazan'da, bir alışveriş merkezi, çocuklar için birbirinden renkli ve geleneksel etkinlikler hazırladı: Tepe Nautilus!





Kadıköy - Acıbadem’de 2002'den bu yana faaliyet gösteren ve 113 mağazasıyla haftada 200 bine yakın misafir ağırlayan, Türkiye’nin ilk tematik alışveriş merkezi Tepe Nautilus, Ramazan ayını idrak ettiğimiz Ağustos süresince, öğrencilere “Masal Gibi Bir Ramazan” vaat ediyor.



0-12 yaş aralığındaki ziyaretçi tüm çocuklar, bu ay düzenlenen masalımsı Ramazan etkinliklerine ücretsiz katılabilecek ve sıcaktan - nemden uzakta farklı bir atmosferde yaz tatillerine değişik bir anlam yükleyebilecekler. Etkinliklerin; resim, gölge oyunu, tasarım, minik meddahlar, şiir, desen, çini, boyama, yaratıcı drama ve minik şefler atölyeleri ile direkler arası şenliklerinden oluşması planlanıyor. “Masal Gibi Bir Ramazan” projesinin ana hedefi; çocuklara, içinde bizzat yer alacakları Ramazan geleneklerini, eylemlerle hatırlatmak...

Katılımcılar; eğitmenlerinin yardımlarıyla yaptıkları tasvirlerle milli gölge oyunu kahramanlarımız Hacivat ve Karagöz’ün gündelik yaşamlarını yaşayacak, Osmanlı Bibloları tasarlayacak. Yaratıcı Drama Atölyesi ile Binbir Gece Masalları’nın masalsı dünyasını içerisinden görme ve ayrıca meddahlık yapma olanağı da bulacaklar.

Çocuklara sunulan Ramazan armağanlarından bir başkası da “Minik Şefler” atölyesinde iftar sofralarının vazgeçilmez tatlarını hazırlamak üzere mutfağa girmek. Organizasyonu düzenleyenler elbette “Direkler Arası Şenlikleri”ni de hayatımızın en masum öznesi çocuklara anımsatmayı unutmayacaklar...

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“ Masal Gibi Bir Ramazan” Etkinlikleri

Tepe Nautilus

0216 339 39 29

www.tepenautilus.com







