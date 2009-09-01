Ramazan'da kimler oruç tutmamalı?

Bütün bir gün boyunca aç kalıp akşam yemek yemek, özellikle sofrada ağır iftar yemekleri varsa sağlık problemlerine neden olabilir. Zaten bir rahatsızlığı olan kişiler varsa bu tür bir yemek düzeni daha da ciddi sorunlara yol açabilir.



Sağlıklı kişilerin bile çok dikkatli oruç tutması gerekirken herhangi bir hastalığı olanların oruç tutması son derece yanlıştır. Mesela diyabet hastaları kesinlikle oruç tutmamalıdır. Düzenli olarak 5-6 öğün yapması gereken diyabetliler uzun süre boyunca yemek yemediklerinde kan şekerleri düzensiz gider, hatta kan şekeri düşüp ciddi hipoglisemiler oluşabilir.

Bunun dışında düzenli ilaç kullanan tansiyon, kalp hastaları ve ülser, gastrit gibi mide hastalıkları olan kişilerin de oruç tutmaması gerekir.

Çalışma saatlerinize göre oruç tutun

Dikkat gerektiren mesleklerle uğraşan kişilerin oruç tutması da sakıncalıdır. Şehirlerarası uzun yol giden veya şehir içi şoförlük yapan kişilerin dikkatli olması gerekir. Oruç tutmak dikkat dağınıklığına, uykuya neden olabilir. Aynı şekilde insan hayatının söz konusu olduğu sağlık sektöründe çalışan kişilerin de oruç tutmaları çok risklidir. Çalıştığınız işin gerektirdiği koşulları göz önüne alıp oruç tutup tutmamaya karar vermelisiniz.

Tokluk için pide değil tam buğday ekmeği

Açlığa dayanma gücünü arttırmak ve kan şekerini daha dengeli götürebilmek için sahurda mutlaka lifli ekmek tüketilmelidir. Tam buğday, çavdar, kepekli ekmek ramazan ayında tüketilen pideye göre daha iyi tok tutar. En azından sahurda pide yerine lifli ekmek yemeğe çalışın.



Bağırsak problemlerine dikkat!

Günlük 2 öğüne düşen yemek düzeniyle birlikte sindirim sisteminin çalışması da değişir ve kabızlık gibi problemler oluşabilir. Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlamak için meyve, yoğurt ve sebze yemeklerini mutlaka tüketmeye çalışın. İftar ve sonrasında bol su için. Sıvı yerine geçebilecek bitki çayı, az şekerli komposto, ayran ve süt gibi sıvı gıdalar da bağırsaklarınız için iyidir. Bunun dışında iftar sonrası yürüyüşler yapmanız da bağırsak hareketlerinizi düzenler.



Eğer iftara davetliyseniz…

İftarda yediklerinize ne kadar dikkat etseniz de eğer iftar için bir yere davetliyseniz etrafınızdakilerle birlikte fark etmeden daha fazla yiyebilirsiniz. Biraz dikkatle bile daha hafif bir iftar geçirebilirsiniz.

Öncelikle yemeği mümkün olduğunca yavaş yemeye çalışın.

Yemekte bol su içmeye çalışın.



Pilav, çorba veya börek yiyecekseniz bunlardan birini tercih edin.

Yediğiniz pide miktarına dikkat edin, dilimli ekmeğe göre ne kadar yediğiniz belli olmaz.

İftarlıklardan az yemeğe çalışın; peynir, zeytin, reçel vb. kahvaltılıklar gözünüze az gelir ama tahmin ettiğinizden fazla kalori alırsınız. Sucuk, salam, pastırma gibi şarküteri ürünlerin yağ içeriği yüksektir eğer yemek isterseniz 1-2 dilim pastırma tercih edin. Çünkü içlerinde en az yağlı olanı pastırmadır.

Ana yemek olarak ızgara, fırında ve az yağlı yemekleri tercih edin. Eğer soslu ve sulu yemekler olursa sosunu ve suyunu yememeğe çalışın.

Tatlı olarak hamurlu ve şerbetli tatlı değil, sütlü tatlı tercih edin. Güllaç yemek isterseniz de yarım porsiyonla yetinmeye çalışın.