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Yaşam

Ramazanda içki içtiği için bıçaklandı!

Konya'da bir kişi, alkol aldığı gerekçesiyle tanımadığı kişilerle tartıştı. Tartaşma sonrası alkol aldığı iddia edilen kişi, önce darp edildi sonrada iki bacağından bıçaklandı

30 Temmuz 2013 11:14

Konya'da 49 yaşındaki Ali Düzenli bir kamelyada alkol aldığı iddiasıyla kimliği belirlenemeyen kişilerce önce darp edilip sonrada bacaklarından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Düzenli'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türmak tramvay durağında yanında bulunan bir kamelyada meydana geldi.

İddiaya göre iftar saatinde alkol almaya başlayan Ali Düzenli'nin kamelyada otururken yanına tanımadığı kişiler geldi. Ali Düzenli, alkol aldığı gerekçesiyle tanımadığı kişilerle tartıştı. Tartaşma sonrası Düzenli, önce darp edildi sonrada iki bacağından bıçaklandı. Kanlar içinde yerde kalan Düzenli ambulansla Numune Hastenesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Düzenli polise verdiği ilk ifadesinde, "Birşey hatırlamıyorum. Alkollüyüm" dediği öğrenildi. Tedavi altına alınan Düzenli'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, Düzenli'yi bıçaklayanların yakalanması için çalışma başlattı.

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