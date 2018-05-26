Ramazan'da Hollanda'daki cami önünde domuz çevirmek isteyen Pegida'ya yasak

Göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (Pegida) örgütünün, Hollanda'nın Utrecht kentindeki Ulu Cami önünde yapmayı planladığı barbekü ve domuz çevirme etkinliği belediye tarafından yasaklandı.

Belediye, aşırı sağcı örgütün Ramazan ayında düzenlemek istediği etkinliği, "sorumsuzluk" olarak değerlendirdi. Pegida Hollanda yönetimi, belediyeye başvurarak, üyeleriyle birlikte 4 Haziran'da kentin merkezinde bulunan Ulu Cami önünde barbekü ve domuz çevirme yapmak için izin istedi.

"Gösteriye izin verilemsi anayasal bir hak ancak..."

Aşırı sağcı örgüt, Müslümanların kutsal ayı Ramazan boyunca, Hollanda'daki diğer büyük kentlerde de, cami önlerinde benzer etkinlikler yapmayı planlıyordu. Ancak Utrecht Belediyesi, sorumsuzca yapılan bu etkinliğin kamu düzeni açısından tehlike yaratacağına karar verdi. Belediye Başkanı Jan van Zanen'in sözcüsü, "Gösteriye izin verilemsi anayasal bir hak. Ancak ortada kamu düzenini tehdit eden bir durum varsa, buna yönelik kısıtlamalar getirilebilir" dedi.

Belediye, aşırı sağcı örgüte camiden uzak bir konumda bulunan Westplein'deki toplu taşıma garajı yanındaki alanı gösterdi.

Pegida üyeleri akşam saat 20:00 - 22:00 saatleri arasında bu bölgede toplanabilecek. Ancak açırı sağcıların açık alande ateş yakması, barbekü ve diğer ısı kaynaklarını kullanması yasak olacak.

Etkinlikte sert malzemelerden yapılan tabak, bardak ve çatal, bıçak gibi malzemelerin kullanılmasına da izin verilmeyecek.

Sözcü, aşırı sağcıların bu karara itiraz hakkının bulunduğuna da işaret etti. Belçika'daki aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi de (VB), 19 Mayıs günü benzer bir etkinlik düzenledi. Partinin lideri Filip Dewinter, Flaman Ulusal Gençlik Federasyonu üyeleri ile birlikte Deurne kentinde buluştu. Aşırı sağcı grup, domuz çevirip, barbekü yaptı.

Dewinter, bu etkinlikte çekilen fotoğrafları, #Ramazan etiketiyle Twitter üzerinden paylaştı.