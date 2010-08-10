Ramazan’da göz damlanızı ihmal etmeyin!

T24-

Periyodik göz muayenesi olması gereken ve göz damlası kullanan hastaların Ramazan dolayısıyla tedavilerini ertelememesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Güzel göz damlasının orucu bozmayacağına dair Diyanet İşleri Başkanlığı’nın müspet görüşünün olduğunu da hatırlattı. Prof. Dr. Hüsnü Güzel şunları söyledi: "Göz, insan vücudunda kendi kendini yenileyemeyen tek organ. Bu nedenle hem erken teşhis hem de teşhis sonrası doğru ve sürekli tedavi kritik önem taşıyor. Bu yüzden göz kesinlikle ihmale gelmez ve tedavisi devamlılık gerektirir. Göz hastalarımız muayenelerini ve ilaç tedavilerini Ramazan ayı nedeni ile ertelememelidir. Zaten göz damlasının oruç bozmadığını Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamıştır."