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Sağlık

Ramazan’da göz damlanızı ihmal etmeyin!

Dünyagöz Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Hüsnü Güzel oruç tutacak hastaların göz damlalarını kesinlikle ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi.

10 Ağustos 2010 03:00

T24- Dünyagöz Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Hüsnü Güzel Ramazan ayında oruç tutacak olan kişilerden sürekli kullandıkları göz damlalarını ihmal etmemeleri ve tedavilerinin sürekliliğine dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı. Prof. Dr. Hüsnü Güzel, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın göz damlalarının orucu bozmadığına yönelik açıklamasını da hatırlattı.



Periyodik göz muayenesi olması gereken ve göz damlası kullanan hastaların Ramazan dolayısıyla tedavilerini ertelememesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Güzel göz damlasının orucu bozmayacağına dair Diyanet İşleri Başkanlığı’nın müspet görüşünün olduğunu da hatırlattı. Prof. Dr. Hüsnü Güzel şunları söyledi: "Göz, insan vücudunda kendi kendini yenileyemeyen tek organ. Bu nedenle hem erken teşhis hem de teşhis sonrası doğru ve sürekli tedavi kritik önem taşıyor. Bu yüzden göz kesinlikle ihmale gelmez ve tedavisi devamlılık gerektirir. Göz hastalarımız muayenelerini ve ilaç tedavilerini Ramazan ayı nedeni ile ertelememelidir. Zaten göz damlasının oruç bozmadığını Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamıştır."

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