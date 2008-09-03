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Sağlık

Ramazanda da ara öğünü atlamayın

Ramazan ayında ara öğünü atlamayın. Ara öğününüzün besin değeri yüksek besinlerden oluşmasını sağlayın.

03 Eylül 2008 03:00

Ramazan ayının en güzel yanı, sonsuz duaların ve ibadetlerin yanı sıra, mükemmel hazırlanmış iftar sofralarıdır. Zengin Türk mutfağının mezeleriyle başlayan, çorbayla devam eden, ana yemeğin hangisi olduğuna ve olacağına karar veremediğiniz yemekler, yanında özenle hazırlanmış salatalar ve gün boyunca yemeyi hayal ettiğiniz yemek üstü tatlılar…

Peki bütün gün aç kalmış bir mideye bunları yollamaya ne kadar hakkınız var? İşte burada miktar ön plana çıkıyor ve her zaman her yerde önemli olan “miktar” ramazanda da önemini hatırlatıyor.

Bu ramazanda iftar saatinin geç olması nedeniyle, ara öğün yapma alışkanlığı atlanabilir. Bu durum enerji alımınızı azaltacaktır. İftardan iki saat sonra ve yatmadan iki saat önceye ayarlanmış ara öğün saatini şimdiden kurun. Ara öğününüzün düşük kalorili ve besin değeri yüksek besinlerden oluşmasını sağlayın:

- Meyve
- Az yağlı süt veya yoğurt
- 1-2 adet tam ceviz veya 5-6 adet fındık/badem
- Sütlü tatlı veya meyve tatlısı (Haftada 1-2 gün)

(Hürriyet)

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