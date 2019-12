-RAMAZANDA CAZ KONSERLERİ İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Müslüman caz sanatçılarını buluşturmayı hedefleyen ''Ramazanda Caz Konserleri'' kapsamında Dede Efendi Ensemble 20 Ağustos, İlhan Erşahin 21 Ağustos ve Abdullah İbrahim 24 Ağustosta konser verecek. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti (AKB) Ajansının kültür-sanat, kültürel miras, kentsel uygulamalar ve kent kültürü alanlarında gerçekleştirdiği etkinlikler, İstanbullular ile buluşmaya devam ediyor. Her yıl Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen ve bu yıl 29. kez gerçekleştirilen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Beyazıt Meydanı'nda açıldı. İstanbul 2010 AKB Ajansı katkılarıyla, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen ve kültür hayatına önemli katkılar sağlayan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda, hafta boyunca resim ve hat sergileri, yazarlarla sohbet toplantıları ve imza günleri yer alacak. Ayrıca fuarı gezen ziyaretçiler her akşam bir tasavvuf musikisi konseri izleyebilecek. Fuar alanı, ramazan ayı boyunca her gün saat 11.00'den 24.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak. ''Ramazanda Caz Konserleri'' serisi kapsamında Dede Efendi Ensemble 20 Ağustosta, İlhan Erşahin 21 Ağustosta, Abdullah İbrahim 24 Ağustosta Topkapı Sarayı, Aydın Esen ise ramazan temalı ''Aydın Esen Plays for Ramadan'' başlıklı konseriyle 26 Ağustosta Arkeoloji Müzeleri'nde konser verecek. Festivalin son konserinde Kudsi Erguner ve topluluğu, ''Islam Blues'' başlıklı konserle 31 Ağustosta Topkapı Sarayı'nda sahneye çıkacak. -''TERAVİH-İ ENDERUN VE CUMHUR MÜEZZİNLİĞİ''- İstanbul 2010 AKB Ajansı Klasik Türk Müziği Yönetmenliği projelerinden ''Unutulan Bir İstanbul Ritüeli: Teravih-i Enderun ve Cumhur Müezzinliği'', İstanbul'un 29 farklı camisinde ramazan ayı boyunca devam edecek. Etkinlik, yarın Teşvikiye Camisi, 20 Ağustosta Şişli Merkez Camisi, 21 Ağustosta Fatih'te Hırka-i Şerif Camisi, 22 Ağustosta Beşiktaş'ta Yıldız (II. Abdülhamid) Camisi, 23 Ağustosta Üsküdar'da Valide-i Atik Camisi, 24 Ağustosta Eminönü Yeni Cami, 25 Ağustosta Kasımpaşa (Cami-i Kebir) Camisi'nde gerçekleştirilecek.