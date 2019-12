Ramazanda Caz Festivali

T24- İstanbul Ramazan Bayramı'nda Müslüman caz sanatçılarını konuk ediyor. Topkapı Sarayı ve Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşecek konserlerle İstanbullular iftar sonrasında cazla buluşacak.





MİHA'dan Can Barış Çevik'in hazırladığı habere göre, 2010 Ajansı’nın desteğiyle yola çıkan Hakan Erdoğan Productions, her kesimden insanı bir araya getirecek uluslararası bir müzik festivalini İstanbul'a kazandırmayı hedefliyor. Müslüman dünyasından yerli yabancı birçok cazcının yanında Dede Efendi ve Kudsi Erguner Ensemble ile Islam Blues da festival kapsamındaki etkinlikler olacak.



“Ramazanda Caz”; Topkapı Sarayı’nın I. Avlusu’nun büyülü atmosferinde ve İstanbul’un en çok sevilen açık hava mekânlarından Arkeoloji Müzesi’nin bahçesinde düzenlenecek sekiz konserden oluşuyor. Festival, dünyaca ünlü Müslüman caz sanatçıları Ahmad Jamal, Anouar Brahem, Abdullah Ibrahim ve Dhafer Youssef’i ağırlayacak. Etkinlikte Türkiye’den de sevilen cazcılar İlhan Erşahin ve Aydın Esen sahneye çıkacak. Esen festivalde, Ramazan temalı ‘Aydın Esen Plays for Ramadan’ başlıklı özel programını seslendirecek. İstanbullu caz severlerin gayet iyi tanıdıkları bu sanatçılar, bu kez geniş katılımlı konserlerle, her kesimden izleyiciye ve belki de geleceğin caz severlerine seslenecek.



Festivalin her konserinde dileyenler için ücretli catering servisi iftar saatinde başlayacak.



Etkinliğin biletleri mekânların kapılarından ve Biletix'ten satışa sunuluyor.



Ramazanda Caz'ın programı şu şekilde olacak:



14 Ağustos Cumartesi: Anouar Brahem Quartet / Arkeoloji Müzesi

17 Ağustos Salı: Ahmad Jamal Quartet / Topkapı Sarayı

18 Ağustos Çarşamba: Dhafer Youssef Quartet / Arkeoloji Müzesi

20 Ağustos Cuma: Dede Efendi Ensemble – Münip Utandı / Arkeoloji Müzesi

21 Ağustos Cumartesi: İlhan Erşahin’s Istanbul Sessions / Arkeoloji Müzesi

24 Ağustos Salı: Abdullah Ibrahim Trio / Topkapı Sarayı

26 Ağustos Perşembe: Aydın Esen Group / Arkeoloji Müzesi

(Aydın Esen Plays For Ramadan)

31 Ağustos Salı: Kudsi Erguner Ensemble – “Islam Blues” / Topkapı Sarayı



Tüm konserler saat 21.00’da başlayacak.