Ramazan'da ağız ve diş sağlığına dikkat

Her zaman dikkat edilmesi gereken ağız ve diş sağlığı, Ramazan ayında oruçluyken daha büyük önem kazanıyor. Ramazan'da, dişler fırçalanmadığı zaman sahurdan iftara kadarki uzun sürede ağızda kolayca üreme ortamı bulan bakteriler, ağızda kötü kokuya sebep olurken, diş çürüklerini de arttırabiliyor.



Oruç tutarken ağız bakımına her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirten Diş Hekimi Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, Ramazan ayında ağız sağlığıyla ilgili akla takılan soruları yanıtladı.



Ramazan'da ağız sağlığını nasıl koruyabiliriz?



Kışlaoğlu, iftardan ve sahurdan sonra dişlerin daha özenle fırçalanması gerektiğini vurguladı. Diş fırçalarken, dil yüzeyi ve diş eti bölgelerinin de fırça yardımıyla iyice temizlenmesi gerektiğini işaret eden Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, oruç tutanlara ayrıca Ramazan'da ağız antiseptiği kullanmalarını tavsiye etti.



İftar ve sahur yemeklerinden hemen sonra asit oranının artarak bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam sağladığını hatırlatan Dr. Kışlaoğlu, bu nedenle diş fırçalamanın yanı sıra ağız antiseptiği kullanılmasını özellikle önerdi. Dr. Kışlaoğlu, anti bakteriyel gargara ya da ağız spreyi kullanılabileceğini, hiçbiri olmazsa tuzlu su ile gargara yapılabileceğini ifade etti.



Oruçluyken diş fırçalanabiliyor mu?



Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, diş macununu yutmamak kaydıyla oruçluyken diş fırçalamanın bir mahsuru olmadığının din adamları tarafından çok kereler vurgulandığını söyledi.



Oruçluyken ağız kokusu nasıl önleriz?



Ağız kokusunun, yalnızca diş çürüklerinden kaynaklanmadığına dikkat çeken Diş Hekimi Çağdaş Kışlaoğlu, çürüklerin dışında diş eti hastalıkları, kötü yapılmış protezler, mide ve boğaz rahatsızlıklarının da kötü kokulara neden olduğunu belirtti. Dr. Kışlaoğlu, ağız bakımı iyi bir şekilde yapıldığı takdirde ağızdaki kötü kokulardan kurtulabileceğimizi vurguladı.



Ramazan'da çürüklere dikkat!



Ramazan'da oruçluyken yeme içme faaliyeti olmadığından, ağızda tükürük salgısının az seviyede olduğunu söyleyen Kışlaoğlu, iftar ve sahur yemeklerinden sonra fırçalanmayan dişlerde oluşan bakterilerin ağızda kolayca üreyebildiğini vurguladı. Kışlaoğlu, bakterilerin ağızda asitlenmeye yol açtığını, bunun da diş çürüklerine neden olduğunu işaret etti.



Ramazan'da diş tedavisi yapılabilir mi?



Diş Hekimi Çağdaş Kışlaoğlu, anestezi uygulanmadan yapılabilen işlemlerin oruç bozmadığını söyledi. Dr. Kışlaoğlu, işlem sırasında kişi ağzını temizlemek için kullandığı suyu yutmadığı müddetçe bir sorun yaşanmayacağını kaydetti.



(hurriyet.com.tr)