Ramazan'a bedeninizi şimdiden hazırlayın

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurten Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazanın yaklaşması ile birlikte hem vücudun oruç için hazırlanması, hem de hava sıcaklıkları dikkate alınarak beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.





Aşırı sıcaklar nedeniyle vücut ısısını dengeleyecek soğuk ve sulu gıdaların tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Budak, önerilen günlük beslenme programını şöyle özetledi:





''Güne mutlaka kahvaltı ile başlanmalı. Öğle yemeğinde zeytinyağlı sebze yemekleri ve dolmalar, yoğurt çorbası gibi soğuk içilebilen çorbalar, yoğurt veya ayran tüketilmeli. Öğleden sonra sulu meyveler yenebilir. Ancak, kavun ve karpuz gibi şeker oranı yüksek meyveleri çok miktarda tüketmemeli, mümkün olduğu kadar çeşitli meyveler yenmeli. Akşam yemeğinde ızgara veya haşlanmış et, yumurtalı sebze yemekleri ve bulgur pilavı gibi proteinli yemekler, mevsim sebzelerinden salatalar tercih edilmeli. Özellikle yağlı ve kızartılmış hamur işlerinden kesinlikle uzak durulmalıdır. Diğer hamur işleri ise haftada en fazla iki kez yenmeli. Öğünlerde ikişer dilim kepekli ekmek yenebilir. Tuzlu kuru yemişlerden de uzak durulmalıdır.''







Su miktarını azaltmayın



Ramazan öncesi vücudun susuzluğa alıştırılması düşüncesiyle şimdiden su miktarının azaltılmasının ise son derece yanlış olduğunu vurgulayan Budak, insanların su depolama özelliğinin bulunmadığını, içilen suyun günlük olarak vücuttan atıldığını kaydetti.





Vücut ısısının dengelenmesi için hasta etmeyecek kadar soğuk sıvı alınması gerektiğini, sıcak içeceklerin tercih edilmemesi gerektiğini anlatan Budak, su kaybını artırdığı için fazla miktarda çay içilmemesini önerdi.





Suyun yanı sıra ayran ve limonata gibi içeceklerin tercih edilebileceğini ifade eden Doç. Dr. Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Bazı insanlar, (Oruç tutarken su içemeyeceğim. Onun için şimdiden su miktarını azaltarak oruca vücudumu hazırlayayım) gibi bir mantık güdebiliyorlar. Yemeklerde hafif gıdaların tercih edilmesi bakımından bu mantık doğru olabilir, ancak su konusunda bu düşünce yanlıştır. Aşırı sıcaklar nedeniyle zaten vücudun sıvı kaybı arttığı için, içilen su miktarı azaltılmamalıdır. Günde, en az 8 bardak su içilmelidir. İçilen su günlük olarak vücuttan atılır. Çocuklar soğuk süt içmeye yönlendirilmeli, sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez eğlencelerinden dondurma ihmal edilmemelidir. Vücutta su tutulmasına neden olacağı için gıdalardaki tuz miktarı da mümkün olduğunca azaltılmalıdır.''





Doç. Dr. Nurten Budak, şeker, kalp ve damar hastalarının ise mutlaka doktor ve diyetisyen kontrolünde oruç tutmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

