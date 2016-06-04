Ramazan yarın başlıyor

Ramazan ayı bu sene 6 Haziran Pazartesi günü başlayacak, 4 Temmuz Pazartesi günü son bulacak. Pazarı pazartesiye bağlayan gece ilk sahur yapılacak.
Arefe günü olan 4 Temmuz Pazartesi gününün akabinde, Ramazan bayramının ilk günü Salı günü başlayacak ve 7 Temmuz Perşembe günü sonlanacak.
2016 Dini günler takvimi şöyle:
06 Haziran - 2016 Pazartesi Ramazan'ın başlangıcı
01 Temmuz - 2016 Cuma Kadir Gecesi
04 Temmuz - 2016 Pazartesi Arefe
05 Temmuz - 2016 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
06 Temmuz - 2016 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
07 Temmuz - 2016 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)