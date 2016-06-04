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Ramazan yarın başlıyor

Ramazan ayı 6 Haziran'da, Pazar'ı Pazartesiye bağlayan gece yapılacak ilk sahur ile başlayacak

04 Haziran 2016 23:27

Ramazan ayı bu sene 6 Haziran Pazartesi günü başlayacak, 4 Temmuz Pazartesi günü son bulacak. Pazarı pazartesiye bağlayan gece ilk sahur yapılacak.

Arefe günü olan 4 Temmuz Pazartesi gününün akabinde, Ramazan bayramının ilk günü Salı günü başlayacak ve 7 Temmuz Perşembe günü sonlanacak.

2016 Dini günler takvimi şöyle:

06 Haziran - 2016 Pazartesi Ramazan'ın başlangıcı

01 Temmuz - 2016 Cuma Kadir Gecesi

04 Temmuz - 2016 Pazartesi Arefe

05 Temmuz - 2016 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

06 Temmuz - 2016 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

07 Temmuz - 2016 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

 

 

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