-RAMAZAN TOPU YERİNE SES BOMBASI KASTAMONU (A.A) - 17.08.2010 - Kastamonu'da bazı vatandaşların Ramazan ayı boyunca iftarda ve sahurda atılan Ramazan topundan rahatsız olması üzerine Kastamonu Belediyesince geçen yıl başlatılan ses bombası uygulaması bu yılda devam ediyor. Kastamonu Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından iftara yarım saat kala hazırlanan ses bombası, büyük bir titizlikle Kastamonu Kalesi'nin en uç kısmına yerleştirilerek, iftarda ve sahurda patlatılıyor. Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sayan, yaptığı açıklamada, özellikle kale çevresinde yaşayan vatandaşlardan gelen şikayet üzerine geçen yıl başlatılan bu uygulamayı bu yıl da devam ettirme kararı aldıklarını söyledi. Ramazan topunun çıkardığı gürültü nedeniyle kale çevresindeki bazı evlerin camlarının kırıldığını bildiren Sayan, topun atılmasının ardından çevreye dağılan paçavraların yangın çıkarma riski olmasından dolayı da böyle bir karar aldıklarını anlattı. Sayan, ses bombası uygulamasından vatandaşların çok memnun kaldığını sözlerine ekledi.