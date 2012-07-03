Ramazan topu patladı: 4 yaralı

Nizip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde ''Ramazan topu''nun patlaması sonucu, İtfaiye Müdürü Hüseyin Canlı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla getirilen 'Ramazan topu' İtfaiye personelinin yaptığı inceleme sırasında belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Olayda İtfaiye Müdürü Hüseyin Canlı'nın da aralarında bulunduğu 4 itfaiye personeli yaralandı.

Ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağ eli bileğinden kopan İtfaiye Müdürü Canlı, ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, incelemede bulundu.

Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ve Emniyet Müdürü Mustafa Kantar da hastaneye giderek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Bu arada patlama nedeniyle mutfakta büyük hasar oluştuğu görüldü.