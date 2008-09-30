Ramazan sonrası vücudunuzu egzersizle uyandırın

Ramazan'dan sonra fazla tatlı yemeyin

Ramazan'dan sonra beslenmeye dikkat

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Endokronoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sait Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oruçla birlikte metabolizmada yavaşlama olduğunu, hareketin azalmasıyla vücudun bir nevi depolama moduna geçtiğini belirtti.Bu nedenle Ramazan bayramı ile birlikte "oruç bitti, şimdi her şey serbest" diye düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Gönen, "Bayramın birinci gününden itibaren 3 ana 3 ara öğünlü yemek sistemine geçilmelidir. Sabah kahvaltısı ise günün en önemli öğünü olarak kesinlikle ihmal edilmemelidir" dedi.Gönen, öğünlerde kalorisi az besinler tüketilmesi gerektiğini, dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesinin şart olduğunu vurguladı.Ramazan'ın ardından eski yemek alışkanlıklarına dönmenin kolay olmadığını, bunun için çaba sarf edilmesi gerekebileceğini ifade eden Gönen, oruç biter bitmez sabah kahvaltısına tekrar dönülmesi gerektiği uyarısında bulundu."Özellikle bayram kültürümüzün bir parçası olan 'börek, çörek, hamurlu ve şerbetli tatlılar' ile gazlı içecekler, aşırı çay-kahve, çikolata tüketimi, bayramlarda dengesiz beslenmenin omurgasını oluşturur" diyen Doç. Dr. Sait Gönen, bunların mümkün olduğunca az tüketilmesi, hatta tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.Gönen, şöyle konuştu:"Kalp hastaları, diyabet, hipertansiyon, kolesterol problemi olanlar, mide bağırsak sorunu yaşayanlar bunlara azami dikkat etmeli, misafirperverlik yaptığımızı sanarak ikramda ısrar etmemeliyiz. Bir ay boyunca yavaşlayan metabolizmanın sorunsuzca eski durumuna geri dönebilmesi için, bayramda ağır yiyecekler yememeye, özellikle yoğun şekilde şeker tüketmemeye özen gösterilmesi gerekiyor."Yavaşlayan metabolizmanın yeniden hızlandırılması için egzersizin büyük önem taşıdığı vurgulayan Gönen, "Düzenli yürüyüş hayat boyu yapılması gereken sağlık için en önemli etkinliktir. Uzun süren açlıkla yavaşlayan, adeta tasarruf moduna geçen metabolizma, egzersizle hızlanacaktır" diye konuştu.Gönen, sadece bayramlarda değil aslında her zaman, "yemek için yaşamamalı, yaşamak için yemeliyiz" sözünün akıldan çıkarılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.