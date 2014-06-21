‘Ramazan Rehberi’niz telefonunuzda

Müslümanlar için 11 ayın Sultanı Ramazan ayının başlamasına az bir süre kaldı. Ramazan’da imsakiye zamanları, oruç hakkında bilgiler her sene gündeme gelen konular. Diyanet İşleri Başkanlığı oruç tutanların bu bilgilere ulaşımını kolaylaştırmak için teknolojiyi kullandı ve android telefonlar, tabletler için bir uygulama hazırladı.

Ramazan ayı boyunca Türkiye’deki tüm iller ve dünyadaki bütün şehirler için imsakiye bilgileri, Ramazan ile ilgili Ayet ve Hadislerin yanı sıra uygulamada, oruç bilgilerinden zekat ve fitre bilgilerine, Ramazan hakkında makale, hutbe ve vaazlara da ulaşılabilir.

İlk olarak geçen Ramazan ayında kullanıcılara sunulan uygulamaya bu sene daha fazla talep olması bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı güvencesiyle hazırlanan Ramazan Rehberi uygulaması ücretsiz olarak indirilebilir.